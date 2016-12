Drie grote banken mogelijk betrokken bij wapenaankoop

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een onderzoek geopend naar een financiële transactie in Mozambique waarbij wapens aangekocht werden en waarbij drie grote banken betrokken zouden geweest zijn. Het gaat om Credit Suisse, BNP Paribas en VTB Group. Dat meldt een bron dicht bij het dossier.

De SEC is geïnteresseerd in de verkoop in 2013 van 850 miljoen dollar obligaties waarvoor de Mozambikaanse staat garant stond. De opbrengst was bedoeld voor de ontwikkeling van de tonijnvisserij.

De verkoop gebeurde met de hulp van zakenbanken Credit Suisse en VTB. BNP Paribas stond enkel in voor het uitschrijven de schuldbewijzen aan de investeerders, voor het grootste deel Amerikaanse investeringsfondsen, luidt het.

De opbrengst was bedoeld voor de ontwikkeling van de tonijnvisserij maar zou in werkelijkheid gebruikt zijn voor de aankoop van wapens, meldt de bron, die daarmee informatie in de Wall Street Journal bevestigt.

Er is nog geen officieel verzoek tot informatie gericht aan de banken. Gecontacteerd door het Franse persagentschap AFP wilde BNP geen commentaar kwijt.