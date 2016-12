Spelers Aston Villa trekken legendarische goal van Nilis in twijfel

In augustus 2000 maakte Luc Nilis in het truitje van Aston Villa een van de mooiste goals ooit in de Premier League. Mooier kon zijn debuut voor de Engelse ploeg wellicht niet. Ondertussen zijn we ruim zestien jaar later. Drie spelers van Aston Villa, Jonathan Kodjia, Jordan Ayew en Rudy Gestede, probeerden de goal van de Zonhovenaar te imiteren. "Moeilijk, maar we hebben de kwaliteiten om het te kunnen", klinkt het vol zelfvertrouwen.

Zelfs zonder verdediger in hun rug, met alle tijd en ruimte, blijkt het allemaal toch wat moeilijker dan gedacht. Kodjia en Gestede falen, maar uiteindelijk treft Ayew wel raak. Tot grote vreugde van zijn ploegmaats.

De legendarische goal van Nilis zou zijn enige voor Aston Villa blijken. Twee wedstrijden later liep hij immers een zware beenbreuk op tegen Ipswich. De blessure betekende het einde van zijn carrière.