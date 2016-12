Christian Poulsen zet een punt achter zijn carrière

De Deense middenvelder Christian Poulsen heeft op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn professionele carrière gezet. Dat maakte zijn makelaar Jörn Bonnesen donderdag bekend in de Deense krant Ekstra Bladet. Poulsen zat al anderhalf jaar zonder club en staakt zijn zoektocht nu definitief.

“Poulsen kon naar China en de Verenigde Staten, maar had daar geen interesse in”, legde Bonnesen uit. “Hij wilde enkel bij topclubs in Europa spelen. Aangezien daar geen aanbod meer van kwam, heeft hij beslist zijn carrière te beëindigen.”

Clubhopper Poulsen verdedigde in zijn carrière de kleuren van Holbaek (1997-2000), FC Kopenhagen (2000-2002), Schalke 04 (2002-2006), Sevilla (2006-2008), Juventus (2008-2010), Liverpool (2010-2011), Evian (2011-2012), Ajax (2012-2014) en opnieuw FC Kopenhagen (2014-2015).

Poulsen won in zijn carrière landstitels in Denemarken (2001) en Nederland (2013 en 2014) en bekers in Spanje (2007) en Denemarken (2015). Met Sevilla won hij ook de Europese Supercup (2006) en de UEFA Cup (2007).

Door te spelen voor Schalke, Sevilla, Juventus, Liverpool en Evian werd Poulsen, na de Roemeen Florin Raducioiu, de tweede speler die voor clubs uit alle vijf de topcompetities (Duitsland, Spanje, Italië, Engeland en Frankrijk) speelde.

Poulsen speelde 92 interlands voor het Deense nationale team en was aanwezig op de EK’s van 2004 en 2012 en de WK’s van 2002 en 2010.