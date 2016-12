Deze dames zijn de modellen van het jaar en ook Belgische valt in de prijzen

De Amerikaanse modellen Bella Hadid en Kendall Jenner zijn door mode.com aangeduid als de twee beste modellen van 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse Industry Awards van de website.

Naar jaarlijkse gewoonte vraagt de site aan 250 toonaangevende mensen in de modewereld welke modellen de voorbije maanden het meest voor hen betekenden. De lezers worden ook bij de awards betrokken, zij mogen de publieksprijs uitreiken. Uit alle antwoorden van de professionele jury blijkt dat Bella Hadid de meeste indruk maakten op de catwalks en in campagnes. De lezers kozen voor Kendall Jenner.

Vorig jaar moest Bella haar oudere zus Gigi nog laten voorgaan, maar nu kaapt ze dus zelf de gedeelde eerste plaats weg. Haar carrière bereikte enkele hoogtepunten in 2016: ze mocht over de catwalk van Victoria’s Secret paraderen en haalde de covers van enkele belangrijke modebladen waaronder Vogue en Elle. Gigi is volgens de experts wel het beste model op social media. Kendall Jenner, de halfzus van Kim Kardashian die in 2015 al in de top drie terechtkwam, prijkt ook helemaal bovenaan de nieuwe lijst.



Een foto die is geplaatst door Gigi Hadid (@gigihadid) op 5 Nov 2016 om 1:47 PDT



Onze landgenote Hanne Gaby Odiele (28) werd ook in de bloemetjes gezet. Zij won in de categorie ‘Best Streetstyle in 2016’. Bij de mannen ging de Australische Jordan Barret (20), die al samenwerkte met modefotograaf Mario Testino, met de eerste prijs lopen.



Een foto die is geplaatst door JORDAN KALE BARRÉTT (@iblamejordan) op 19 Dec 2016 om 2:25 PST