Tess is kerstbaby

Helemaal volgens planning kwam Tess De Jongh op kerstdag 2016 in de kraamafdeling van het ziekenhuis Maas en Kempen in Bree ter wereld.

“Ik was al een tijdje vroeger uitgeteld en vandaag werd de bevalling ingeleid”, aldus mama Daisy. “Alles is heel goed verlopen. Daar zijn we heel blij om.” Ook papa Ben De Jongh is heel tevreden: “Bij ons in de familie verjaren we allemaal op een ‘gewone’ dag: nu Tess op kerstdag geboren werd, is dat toch heel speciaal. Vanaf nu gaan we Kerstmis nog intenser vieren dan voorheen.” Ook broertje Boyd (6) is in de zevende hemel met zijn zusje. “Jammer dat hij ontbreekt voor de foto, want Boyd doet niet liever dan zijn kleine zusje knuffelen”, vertellen de trotse ouders, Daisy Henkens (33) uit Waterloos en Ben De Jongh uit Neeroeteren.