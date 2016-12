Vrouw was verdrietig na bevalling, maar dan deed de baby iets dat haar deed stralen

De Amerikaanse Ashley Rockhill is onlangs bevallen van haar derde kindje, zoontje Ace. Ze wilde hem borstvoeding geven, maar dat lukte niet. Twee dagen erna dronk het jongetje wel aan de borst en dat bijzondere moment is vastgelegd op een emotioneel kiekje.

Ashley Rockhill gaf haar eerste twee kinderen geen borstvoeding, maar wilde het deze keer wel omdat het wellicht de laatste keer is dat ze het kan proberen. Tijdens mijn laatste zwangerschap koos ik voor borstvoeding. Het is wellicht mijn laatste kindje en ik wil het proberen, zo heb ik later geen spijt”, klinkt het in een reactie aan The Daily Mail. “Je hoort zoveel voor- en nadelen en ik wilde het gewoon voor mezelf kunnen uitmaken.”

Maar de natuur wilde niet mee: haar zoontje stootte de borst af, waardoor Rockhill zich verdrietig voelde. “Na twee dagen proberen, was ik uitgeput en gefrustreerd”, zegt ze. Ze vestigde haar laatste hoop op een borstvoedingsspecialist. Eerst had die ook geen succes, maar na enkele pogingen dronk de kleine Ace aan de borst. Zwangerschapsfotografe Aleaze Jeavons was getuige van het moment en kon de moeder met een verraste maar dolgelukkige gelaatsuitdrukking fotograferen.

“Een uur ervoor was ik nog aan het huilen en wilde ik het opgeven”, zegt de moeder. “Op het moment dat hij eindelijk dronk, kon ik het haast niet geloven. Ik was zo blij, zo opgelucht. Borstvoeding geven is zeker niet altijd even makkelijk, maar ik ben blij dat ik ervoor heb gekozen. Het is een fantastische ervaring.” Die mening deelt de fotografe. Ze schrijft op haar Facebookpagina dat de foto van de moeder en haar zoon tot nu toe een van haar persoonlijke beelden uit haar carrière is.