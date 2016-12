Wachten op nieuwe Dutoit en spitsbroeder voor Boli

Na de match tegen Standard nam doelman William Dutoit in tranen afscheid van het Truiense publiek en lekte uit dat Yohan Boli door een blessure aan de schouder al weken aan zestig procent voetbalt. Mogelijk is voor de spits na Nieuwjaar zelfs een ingreep noodzakelijk. Samengevat: komende transferperiode moet STVV zich zeker versterken met een doelman en een spits. Een stand van zaken, linie per linie.

Doelmannen: Dutoit out, Belgische keeper in

