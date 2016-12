Deze sterrenchef serveert zijn eten op... iPads

In het Amerikaanse driesterrenrestaurant “Quince” krijg je uw maaltijd opgediend op een iPad. De chef heeft zijn borden weggedaan en vervangen door tablets om van te eten voor elke klant.

De tablets dienen voor meer dingen dan enkel als onderlegger. Op het scherm krijgen de klanten ook verhalen te zien over de ingrediënten die in de gerechten zitten. “Het idee is dat je, als je een truffelgerecht krijgt, een hondje ernaar ziet zoeken”, vertelt chef Michael Tusk.

Ook kikkers, waterkers en zuring komen terecht op een iPadbord met zeefilmpjes.

Frogs with watercress and sorrel from Fresh Run Farm Een foto die is geplaatst door Chef Michael Tusk (@michaeltusk) op 9 Nov 2016 om 5:55 PST

Het lokt alvast heel wat extra klanten naar Quince. “Je gasten zijn vaak nieuwsgierig naar de ingrediënten. Op deze manier start je een virtuele dialoog en kan je ontspannen en rustig aan je maal beginnen.” Hiermee willen ze het ook voor de jongere generatie interessanter maken om op restaurant te gaan.

Ze hergebruiken de iPads wel elke keer, want net zoals een normaal bord, zijn ze perfect afwasbaar. “Het lijkt alsof ze er recht op liggen, maar eigenlijk zit er een omhulsel om, zodat er nog een hygiënische ondergrond is.”

A dog in search of gold, Luke Bartels designed the enclosure which protects the iPad. Simply telling the story of a dog searching for truffles, a small snack to start dinner that includes a chestnut crisp and a celeriac, porcini and ricotta "truffle" dusted with porcini powder-we have done this dish two years straight Een video die is geplaatst door Chef Michael Tusk (@michaeltusk) op 29 Dec 2016 om 12:16 PST

Niet alleen een trend in Amerika

Dit zou niet de eerste keer zijn dat een restaurant hun eten op hoogstaande technologie serveren. In 2015 deden al enkele Britse zaken het voor. Volgens trendwatchers zullen er nog heel wat sterrenzaken volgen en hun eten combineren met een virtuele ervaring.