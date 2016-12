Forthomme, Merckx en Ceulemans bereiken kwartfinales in Kersttoernooi driebanden Zundert

Roland Forthomme, Peter Ceulemans en Eddy Merckx hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het kersttoernooi driebanden in het Nederlandse Zundert. Eddy Leppens en Peter De Backer kunnen dankzij winst in de laatste groepswedstrijd ook nog een ticket pakken voor de laatste acht.

Roland Forthomme, die op dag één zijn twee groepswedstrijden won, sloot zijn voorronde af met een derde overwinning. Zo versloeg de verliezende finalist van vorig jaar de Duitser Dustin Jäschke met 40-29. Met drie overwinningen uit drie wedstrijden werd Forthomme winnaar in groep A en gaat hij samen met de Nederlander Glenn Hofman naar de kwartfinales.

Eddy Merckx zette in zijn laatste groepswedstrijd de Fransman Pierre Soumagne met 40-19 opzij en dit in 14 beurten. Na onder meer een reeks van 13 liet hij een gemiddelde van 2.857 per beurt noteren. Merckx, die eerste werd in groep B, neemt het in de kwartfinales op tegen Glenn Hofman.

Ook Peter Ceulemans, die in de groep van Merckx aantrad, stoot door en dit na een 40-22 overwinning tegen de Nederlander Gerwin Valentijn. In de kwartfinales neemt hij het op tegen Forthomme.

Peter De Backer versloeg in groep C de Nederlander Barry Van Beers met 40-33. In zijn laatste wedstrijd moet hij winnen van de Nederlander Raimon Groot om de kwartfinales te bereiken.

In groep D, waar Eddy Leppens en Kenny Miatton de Belgische kleuren verdedigen, speelde Leppens in zijn eerste wedstrijd 40-40 gelijk tegen de Nederlander Jean van Erp. In zijn tweede partij versloeg hij Miatton met 40-23. Leppens moet het donderdag nog opnemen tegen de Nederlander Raimond Burgman, die zijn eerste twee wedstrijden won en leider is in de groep.

Uitslagen:

Groep A:

Roland Forthomme (Bel) - Dustin Jäschke (Dui) 40-29 (1.176-0.852)

Glenn Hofman (Ned) - Martin Spoormans (Bel) 40-38 (1.481-0.852)

Groep B:

Eddy Merckx (Bel) - Pierre Soumange (Fra) 40-19 (2.857-1.357)

Peter Ceulemans (Bel) - Gerwin Valentijn (Ned) 40-22 (1.666-0.916)

Groep C:

Peter De Backer (Bel) - Barry Van Beers (Ned) 40-33 (1.111-0.916

Groep D.

Eddy Leppens (Bel) - Jean van Erp (Ned) 40-40 (1.600-1.600)

Raimond Burgman (Ned) - Kenny Miatton (Bel) 40-16 (2.000-0.800)

Eddy Leppens (Bel) - Kenny Miatton (Bel) 40-23 (1.666-0.958)