Tweevoudig F1-kampioen: "Ik mis het strijden om de titel"

Het is vier jaar geleden dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso nog eens meedeed om de titel in de Formule 1. De Spanjaard geeft dan ook toe dat hij het strijden om de wereldtitel mist.

2012 was het laatste jaar dat Fernando Alonso de strijd om de wereldtitel aanging. Daarna moest hij - in zijn Ferrari en McLaren - Mercedes steeds zien winnen. Nu probeert de Spanjaard van McLaren-Honda opnieuw een winnend team te maken.

"Ik heb het geluk gehad om het gevoel vijf keer mee te maken", vertelt Alonso, die in de jaren 2005, 2006, 2007, 2010 en 2012 om het kampioenschap streed. "Je traint, doet werk in de simulator, gaat naar de fabriek, gaat naar evenementen, praat met de media... Je doet alles wat nodig is om competitief te zijn op zondag en om te vechten om de titel. De laatste vier jaar mis ik dat gevoel van te kunnen strijden om de titel."

"Aan de andere kant voel ik me gelukkig dat ik die druk en emoties al vijf keer heb gevoeld en al twee keer kampioen werd. Er zijn immers veel collega's die erg veel talent hebben maar nooit de kans hebben gekregen om te racen in de Formule 1. Sommige rijders komen terecht in de Formule 1 maar krijgen nooit de kans om te ervaren hoe het voelt om op het podium te staan, om de persconferentie mee te maken, om vanop pole te vertrekken of een Grote Prijs te winnen, ook al zijn ze erg getalenteerd. Dus ben ik blij, maar ik mis het natuurlijk."

Alonso geeft toe dat de problemen bij McLaren-Honda zwaar op de maag vallen voor een rijder die reeds succes heeft geboekt.

"McLaren is het tweede beste team in de geschiedenis van de Formule 1. Wanneer je dan vecht om Q1 te overleven, dan is er iets niet normaal", verklaart Alonso. "Iedereen in het team voelt die druk, die verwachtingen die we nog niet kunnen vervullen. Dat frustreert ons allemaal."

"Verder is er een persoonlijke frustratie omdat ik niet kan vechten om het podium of de overwinning. Soms kan je zelfs niet alles geven omdat er na tien ronden een probleem is. Dan moet je de motor terugdraaien of de batterijen of wat dan ook. Misschien steekt er je dan een Sauber voorbij en iedereen vindt het dan een fantastisch inhaalmanoeuvre, maar we hebben misschien honderd pk minder. Het is niet dat je vergeet hoe je moet rijden, in sommige situaties heb je de controle gewoon niet."

Komend seizoen vormt Alonso samen met onze landgenoot Stoffel Vandoorne het rijdersduo bij McLaren-Honda F1 team.

