Bezoekersaantal Bilzen Mysteries op schema

Bilzen - ‘Bilzen Mysteries’ heeft zijn 10.000ste bezoeker ontvangen. Nele Croux uit Genk kreeg bubbels, geschenken en een hotelovernachting bij hotel Martin’s Rentmeesterij zodra die opengaat. Daarmee zit de toeristische avondattractie met tablet en licht- en geluidseffecten in en rond Alden Biesen op schema.

‘Bilzen Mysteries’ ging op zaterdag 8 oktober open voor het grote publiek. Het SALK-project van de stad Bilzen kostte 1,7 miljoen euro en mikt op 50.000 bezoekers per jaar. De attractie is nu twee maanden en drie weken open. Het is te bezoeken van zodra de duisternis valt. “50.000 bezoekers zullen we zeker halen”, zegt schepen van Toerisme Guy Swennen. “We zijn pas op toerental gekomen eens de grote touroperators ons product kenden. Toen pas is het netwerken en de mond-tot-mondreclame goed op gang gekomen. Van kortere zomeravonden hebben we geen schrik. We houden dan ’s avonds ook een uur langer open. Ik merk dat iedereen de attractie erg apprecieert.”

Tijdens de kerstvakantie is Bilzen Mysteries elke avond open, behalve het komende weekend.