‘De Streekkrant’ wordt ‘De Week’

Brussel - Na meer dan 50 jaar stopt ‘De Streekkrant/De Weekkrant’. Uitgever Roularta doopt het gratis blad om tot ‘Deze Week’. Het aantal edities wordt teruggebracht tot 34, maar tegelijk verdubbelt het aantal pagina’s tot veertig bladzijden. Dat bericht Het Laatste Nieuws donderdag.

Met een oplage van zo’n 2,5 miljoen exemplaren en 48 regionale edities brengt ‘De Streekkrant’, in Limburg beter bekend als ‘De Weekkrant’, elke week naast informatie en lokaal nieuws, vooral advertenties en immo-, job- en autozoekertjes in de brievenbus van de Vlaamse gezinnen.

Op 18 januari wordt ‘De Streekkrant’ definitief begraven, en komt ‘Deze Week’ in de plaats. Nog steeds een gratis weekblad, maar met een nieuw concept. “Vijftig jaar lang is er weinig tot niets gewijzigd aan de formule van ‘De Streekkrant’. Maar uit een uitgebreide rondvraag blijkt dat zowel lezers als adverteerders op zoek zijn naar iets anders”, zegt topman Xavier Bouckaert. En ‘iets anders’, dat is in de eerste plaats meer redactionele inhoud. Naast de advertenties zal het nieuwe ‘De Week’ nu wel meer lokaal nieuws brengen. Een aanpak die Roularta al langer en met succes toepast bij haar andere gratis krant, ‘De Zondag’.

Jobs gaan er niet verloren. “Integendeel, we versterken (lichtjes) de vaste redactionele ploeg en ons freelancenetwerk”, besluit Bouckaert.