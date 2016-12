Twaalf Limburgse scholen vragen steun om sporthal te delen

159 Vlaamse scholen willen hun sportinfrastructuur graag delen met sportclubs uit de buurt. Ze hebben nu bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van sport Philippe Muyters (N-VA) financiële steun gevraagd. In Limburg hebben twaalf scholen een project ingediend. In het totaal valt er 2,6 miljoen euro te verdelen.

Scholen beschikken vaak over infrastructuur die alleen maar door de school zelf wordt gebruikt. Ze willen meestal wel delen met de buurt, maar daar zijn dan investeringen voor nodig. Ze kunnen nu tot 200.000 euro steun krijgen voor infrastructuurwerken en 30.000 euro voor de exploitatie. Maar er zal niet voor iedereen geld zijn. “Een onafhankelijke jury bepaalt wie de steun krijgt”, zegt de woordvoerder van Crevits.

“Wij hebben een project ingediend voor Wico Overpelt”, zegt algemeen directeur Bart Kerhofs. “In Lommel hebben we de aanpassing aan de sporthal nog zelf betaald. We hebben een aparte toegang voorzien voor volleybalclub Lovoc. De deur, het pad, de klinkers, de omheining, dat hebben we allemaal zelf betaald. Maar onze werkingsmiddelen zijn gezakt met 4,5 procent. We kunnen dit soort investeringen niet meer uit eigen zak doen, dus hebben we voor de aanpassing in Overpelt geld gevraagd.”

Kindsheid Jesu in Hasselt heeft zelfs twee dossiers ingediend. “We mochten van onze koepel de kapel in onze school een nieuwe bestemming geven”, zegt directeur Tom Cox. “We hebben er een sportkapel van gemaakt, met een klimmuur en allerhande matten. Die sporthal kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld judo, aerobic of gymnastiek. We willen dat ook lokale clubs hier gebruik van maken. Maar daarvoor hebben we ook douches en kleedruimtes nodig. Die steun zou dus goed van pas komen. Onze sporthal wordt nu al gebruikt door allerlei verenigingen. Dat regelt de sportdienst van de stad Hasselt voor ons.”

De overige scholen die een aanvraag hebben ingediend zijn: Basisschool Tuilt Kuringen, Stedelijke basisschool in Kermt, Katholiek Basisonderwijs Boekt (Heusden-Zolder), Aan de Basis (Lanaken), KaSo Maaseik-Kinrooi, Go! Technisch Atheneum Plinius Tongeren, Provinciale secundaire school Bilzen, De Wingerd Overpelt, Go! Middenschool Mercurius Lommel en de Katholieke basisschool Peer.