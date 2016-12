Gevel van Baillienke gesloopt

Tongeren - Zaterdag sluit de oudste speelgoedwinkel van het land definitief de deuren. Gisteren werd de gevelversiering verwijderd, want weldra opent hier een schoenwinkel.

Baillienke in de Hemelingenstraat is meer dan 125 jaar een begrip geweest, maar uitbater Jean- Luc Baillien (52) kan niet meer concurreren tegen de grote winkelketens. Hij is de vierde generatie van de zaak die zijn overgrootvader in 1890 opstartte. In 2010 werd de winkel in de as gelegd door een hevige brand. Na de heropbouw koos Jean-Luc voor een ‘speelbeterwinkel’ met alleen houten, verantwoord en leuk speelgoed. Daarnaast kon je er ook terecht voor carnavalsspullen, feestartikelen en gadgets. Zaterdag zal hij de laatste klanten uitwuiven.