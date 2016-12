Wie heeft het gouden armbandje van Fien (2) gezien?

Lummen - Fien Vaes (2) uit de Belokenstraat in Lummen en haar mama Sofie Janssen zijn doodongelukkig. “Vermoedelijk hebben we zaterdag Fien haar gouden armbandje kwijtgespeeld tijdens het winkelen, maar echt zeker ben ik er niet van. De eerlijke vinder willen we nu al uit de grond van ons hart bedanken.”

“Toen we zaterdag de kerstcadeautjes hebben opengedaan, had Fien haar armbandje nog”, aldus Sofie Janssen. “Pas maandag stelde ik vast dat het verdwenen was. Eerst heb ik hier in huis alles afgezocht, zonder resultaat. Ook bij oma hebben we niets gevonden. We zijn zaterdag voor Kerstmis gaan winkelen in Lummen, in Genk en in Alken. Ik vrees dat we het armbandje zijn kwijtgespeeld tijdens het aan- en uittrekken van een pull in een winkel. Het was oma die het armbandje had gekocht voor het doopsel van Fien. Het heeft dus een emotionele waarde. Het was een mooi cadeau en Fien was er ook fier op.”

Op het armbandje staat ‘Fien 12/12/2014’. “Ik heb al een oproep geplaatst op Facebook, maar zonder succes. Hopelijk levert een artikeltje in de krant wel iets op”, zegt mama Sofie.