Ruit van lijnbus verbrijzeld in Elen

Dilsen-Stokkem - De ruit van lijnbus 11 is woensdagavond verbrijzeld tijdens een rit in Elen (Dilsen-Stokkem). De buschauffeur van de lijn Genk-As-Maaseik merkte in de Burgemeester Henrylaan dat er iets tegen de ruit vloog.

“Daardoor kwam er een barst in de ruit. De buschauffeur verwittigde onze dispatching maar kon zijn rit voortzetten omdat de ruit nog niet stuk was”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn Limburg. “Even later reed de bus over een drempel waardoor er een stukje glas uit de ruit viel en waardoor het glas verder verbrijzelde. Daarop heeft onze dispatching beslist om de bus aan de kant te zetten. Een vervangbus is uitgestuurd samen met een onderhoudsploeg.”

Op de bus zaten enkele reizigers. Het is onduidelijk wat er tegen de ruit is gevlogen. Er werd geen melding gedaan van agressie.