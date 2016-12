De verkoop van elektrische auto’s is het voorbije jaar met bijna de helft gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de constructeursfederatie Febiac.

Vooraleer we in gejuich losbarsten, een ander cijfer: in de eerste elf maanden van het bijna voorbije jaar werden er meer dan een half miljoen wagens ingeschreven die door een klassieke verbrandingsmotor worden aangedreven. Het aandeel van de elektrische auto in het totaal van de autoverkoop blijft dus verwaarloosbaar. De ijsbeer, die hulpeloos toekijkt hoe zijn ijsschots smelt, heeft vooralsnog geen reden tot optimisme.

Toch is de stijging van de verkoop van elektrische auto’s goed nieuws. Sinds de invoering van de Vlaamse premie voor elektrische auto’s kopen steeds meer particulieren een elektrisch voertuig. Tot dusver waren het immers vooral vennootschappen die met de aanschaf van een dure maar door de belastingbetaler gesponsorde Tesla hun milieuvriendelijke imago probeerden op te poetsen.

Bovendien kunnen we, alle verhoudingen in acht genomen, spreken van een voorzichtige trendbreuk. Een verkoopstijging van 46 procent bij een aanbod dat al jaren even schraal en eentonig is als een grootwarenhuis in de voormalige DDR, is bemoedigend. Daarbij komt dat verschillende grote autoconstructeurs na jaren van veel geblaat en weinig wol nu ook echt werk maken van de ontwikkeling van betaalbare elektrische auto’s die beschikken over een behoorlijke actieradius. Pas dan kan de transitie van fossiele brandstoffen naar andere energiebronnen echt beginnen en hebben de visie van Elon Musk en het bedrog van Martin Winterkorn hun vruchten afgeworpen. Als we nu ook nog de nieuwe Amerikaanse president kunnen overtuigen...

De Vlaamse overheid heeft onlangs aangekondigd om tegen 2020 ruim 5.000 publieke laadpalen te willen installeren, waarvan 300 in Limburg. Dat is goed nieuws, maar we moeten ervoor waken niet alles op één technologie te zetten. Voor heel wat specialisten wordt de auto van de toekomst immers niet aangedreven door elektriciteit uit de stekker, maar door elektriciteit uit een brandstofcel op basis van waterstof. De technologie is klaar en heeft heel wat voordelen. Het zou jammer zijn als we binnen enkele decennia moeten vaststellen dat we gekozen hebben voor de foute technologie.

Tenslotte: uit de cijfers van Febiac blijkt ook dat de verkoop van hybride auto’s dit jaar met 75 procent is gestegen. Dat is onder meer een gevolg van het succes van plug-in-hybrides die in theorie minder dan 50 gram CO2 uitstoten en daarvoor fiscaal beloond worden. In werkelijkheid stoten die auto’s echter veel meer uit en subsidieert de overheid dus een leugen.