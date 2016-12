VIDEO. Jongeman vraagt vriend ten huwelijk tijdens ‘Belle en Het Beest’

Tijdens één van de voorstellingen van “Belle en Het Beest” in Flanders Expo in Gent werd het zo mogelijk nog romantischer dan al gepland was. Lorenzo Martens, een jongeman uit het publiek stapte plots op het podium tijdens het slotapplaus om iemand in de zaal een onvergetelijke avond te bezorgen.

Lorenzo moet wel zenuwachtig geweest zijn, want hij stond daar plots voor meer dan 3.000 getuigen inclusief Josje Huisman en Jan schepens. Zijn vriend Sander Gerritsen, die ook in de zaal zat, was een grote fan van de musical en had geen flauw idee wat zijn lief van plan was, totdat hij hem op de straat riep op één knie neerzakte en hem ten huwelijk vroeg.

“Ik wou altijd al iets heel speciaal doen voor mijn vriend Sander,” vertelt een dolgelukkige Lorenzo, “Sander is een enorme fan van de musical ‘Beauty and the Beast’ en omdat ik mijn aanzoek groot wou aanpakken, contacteerde ik Marmalade, het productiehuis achter de musical dat meteen bereid was om mee te werken en de musical voor ons een nog betoverender einde te geven.”

Het was niet zomaar dat Lorenzo koos voor deze musicalvoorstelling om zijn aanzoek te doen. “Beauty and the Beast” had een speciale betekenis in hun relatie. “Mijn vriend deed een aantal jaar geleden auditie bij Hollands Got Talent en zong ‘If I Can’t Love Her’ bij de audities. Dit is een nummer uit de musical. Ik was toen werkzaam in de productie van het programma en zo is de vonk overgeslagen…”

Zowel de cast als het verraste publiek reageerde uitbundig. En Sander zei “ja”, dus het geluk lacht de twee toe. Het verloofde stel kreeg vervolgens een glas champagne om na te genieten achter de schermen.