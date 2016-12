“Ik bewonder vechters met negatieve prognose”

Peer - Ria Plasschaert uit Peer besloot vorig jaar om het over een andere boeg te gooien. Haar beroep als zelfstandig psycholoog ging on hold en samen met haar man werkte ze het plan uit om een inloophuis voor chronisch zieken op te starten. Wekelijks steekt ze er gemiddeld zo’n 60 uur tijd in. Kosteloos. Meer zelfs, ze stopt zelf geld bij om De Kolibrie van de grond te krijgen. Dat lijkt meer dan te lukken. Sinds de opening in februari noteerden Ria en haar 38 vrijwilligers al 2.600 bezoeken. “Goed doen voor de mensen is thuis met de paplepel ingegeven.”

Op 1 februari zwaaiden de deuren van De Kolibrie open. Het Inloophuis achter de apotheek van Ria’s echtgenoot Patrick Meysen op de Markt in Peer heeft alles om een uitnodigende plek te zijn: namaakbomen, ...