“Heerlijk. Werken zonder doodsbedreigingen”

Beringen / Tessenderlo - Hayan Alfaresi (35) uit Kirkoek (Irak) heeft in 2016 bergen verzet. Hij heeft Nederlands geleerd, Frans ook. Hij is er in geslaagd om zijn bachelordiploma uit Bagdad erkend te krijgen. En hij heeft zelfs - terwijl hij nog in het asielcentrum van Helchteren zat - al werk gevonden. “Niet in het zwart”, zegt Hayan trots. “Met alle nodige papieren, helemaal in orde.” Als landmeter nog wel. Globe Zenit uit Paal wilde in hem investeren. “Niet gemakkelijk, wel mogelijk”, zo vat Hayan Alfaresi zijn eerste jaar samen. Een zin die hij misschien in een of andere Nederlandse les heeft opgepikt of uit een van zijn eigen Arabische gedichten plukt. Als vrijwilliger heeft hij bovendien alle hoeken van Limburg gezien. De wereldwinkel in Hasselt, AFI in de Vennestraat, het wereldfeest in Neerpelt, overal is hij geweest, overal heeft hij gewerkt, overal heeft hij vrienden.

Hoe ben je hier eigenlijk terecht gekomen?

“Ik had een goede job in Irak, ik werkte als ingenieur voor de universiteit van Bagdad. Ik was er verantwoordelijk voor de gebouwen. Maar op een bepaald ...