"Ik kan moeilijk ons heel team mobiliseren om de komende dagen vrijgezellen op te vangen"

Hasselt / Genk - Ann is niet Ann. Lucas is niet Lucas op Tinder. De twee verwijzen met hun kunstige profielfoto’s naar het fotoluik van kunstenfestival Trademarks in stadscampus UHasselt. Met die fake accounts wil deze editie van de Stadstriënnale singles lokken voor kunstbeleving. “Een wereldpremière op Tinder”, zegt artistiek directeur Pieter Jan Valgaeren.

Stel, u bent nu in het Tinder-universum. Mocht u het niet kennen: wereldwijd is dat de meest gebruikte app om snel de eeuwige liefde te vinden. Of een onenightstand. Zij, Ann, I love Art, 26, UHasselt