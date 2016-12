“Sommigen willen zelfs een oppas voor nieuwjaarsochtend”

Hasselt -

Wilde plannen voor oudjaar, maar nog geen oppas voor de kinderen? Geen paniek. Tal van recente apps brengen u in geen tijd in contact met tientallen babysitters in de buurt. Toch is enige voorzichtigheid geboden, aangezien de kandidaten niet gescreend worden bij registratie. “Een rotte appel wordt niet altijd opgemerkt in een gesprek. De beste manier om ze eruit te krijgen, is door ouders hun oppas te laten beoordelen”, klinkt het bij de makers van de app.