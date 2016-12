Deze pijnpunten van het vernieuwde Kapermolen worden na de kerstvakantie aangepakt

Hasselt -

Het vernieuwde zwembad Kapermolen in Hasselt heeft sinds de opening midden juli al 190.000 zwemmers naar de provinciehoofdstad gelokt. “Dat zijn er bijna evenveel als vroeger in een heel jaar”, zegt schepen van sport Habib El Ouakili (sp.a). Toch zijn er de voorbije maanden verschillende pijnpunten aan het licht gekomen, die in 2017 zullen worden aangepakt.