Een gezin uit Leuven heeft woensdag een envelop met een verdacht wit poeder in de bus gekregen. Dat meldt de Leuvense lokale politie. De vrouw van het gezin kwam de envelop woensdagavond afgeven op het commissariaat aan de Philipssite, waar meteen het antraxalarm in werking werd gesteld. Voorlopig lijkt het er echter niet op dat het poeder ook effectief schadelijk was, maar dat moet nog verder onderzocht worden, aldus de politie.