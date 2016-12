“Brexit heeft het leven nu al totaal veranderd”

Zonhoven -

Toen het op een blauwe maandag uitraakte met haar lief, tegelijk een collega, besliste ze haar werk op te geven, zocht een andere huurder voor haar flat en vertrok naar Zuid-Spanje. “Laat haar maar doen”, troostte vader Peter moeder Marleen. “Binnen drie maanden is onze dochter terug.” Tien jaar later is Esmeralda nog altijd niet terug. Al is ze nu met de kerstdagen wel even in Zonhoven. Na heel wat horecajobs, leidt ze het Pizza Hut-restaurant in Gibraltar, die Britse rots op het Spaanse vasteland. “Waar de lonen wel hoger zijn, maar waar de Brexit veel onzekerheid veroorzaakt.”