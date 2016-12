Alle tophits van 2016 in één medley

Het einde van 2016 is in zicht, de jaaroverzichten vliegen ons om de oren. Het was dan ook op veel vlakken een onvergetelijk jaar, ook in de muziekwereld. Ondanks de vele wereldsterren die we dit jaar verloren. Kenden de hitlijsten ook enkele hoogvliegers. De covergroep 'Us The Duo' verzamelde alle hits van het voorbije jaren in een medley, met een originele twist.

Herken je alle hits? Dit zijn ze:

Starboy (ft. Daft Punk) - The Weeknd

7 years - Lukas Graham

Cheap Thrills - Sia (ft. Sean Paul)

I Took a Pill in Ibiza - Mike Posner (Seeb Remix)

Work From Home - Fifth Harmony (ft. Ty Dolla $ign)

Cake by the Ocean - DNCE

Stressed Out - Twenty One Pilots

Hold Up - Beyoncé

Side to Side - Ariana Grande (ft. Nicki Minaj)

Send My Love (To Your New Lover) - Adele

This is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

One Dance - Drake (ft. WizKid & Kyla)

Work - Rihanna (ft. Drake)

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

24K Magic - Bruno Mars

Black Beatles (ft. Gucci Mane) - Rae Sremmurd

Closer - Chainsmokers ft. Halsey