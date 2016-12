Noël Essers: “Ik heb mijn kinderen en kleinkinderen beloofd dat ‘bompa camion’ voorzichtig zal zijn”

Genk - Noël Essers trekt samen met Johan Coninx en Marc Lauwers opnieuw naar Zuid-Amerika om deel te nemen aan de Dakar-rally. Essers, die onlangs verkozen werd tot Limburgse ondernemer van het jaar, wordt op oudejaarsavond 73 jaar.

“Vorig jaar eindigden we op de 27e plaats”, aldus Essers. “Remproblemen en een gekantelde truck zorgden toen voor de nodige zorgen. Ik hoop dat we dit jaar minder tegenslag hebben en de top 20 halen. Al blijft uitrijden het eerste doel. Het wordt mijn veertiende Dakar. Twee keer ben ik niet aangekomen en dat was telkens omdat ik andere deelnemers probeerde te helpen. De Dakar is een passie. Samen met vrienden komen we wekelijks op woensdag samen. Heel vaak gaat het over de Dakar en het ene verhaal wordt al wat meer aangedikt dan het andere.”

“Ik heb mijn kinderen en kleinkinderen beloofd dat ‘bompa camion’ voorzichtig zal zijn”, lachte Essers. “Op mijn 73e wordt het misschien tijd om af te bouwen. Ik denk dat dit mijn laatste Dakar wordt. Al weet je dat nooit. Aan mijn deelname zit ook een zakelijk kantje. Ons bedrijf is ook actief in Zuid-Amerika en ik wil dat continent echt leren kennen. De Dakar is daar een ideale manier voor. Vorig jaar zijn we tot 5000 meter hoogte geklommen en ik heb toen niet de minste last gehad. Ik heb de verplichte pilletjes tegen hoogteziekte in mijn koffer gestoken, net als de nodige zuurstof. Ik denk dat de mechaniek het moeilijker met de hoogte zal hebben dan ikzelf.”

