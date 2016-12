Meisje onder verdoving is ervan overtuigd dat vissen verdrinken

Mensen die af en toe wat tijd spenderen op het wereldwijde web weten dat personen die ontwaken uit verdoving vreemd gedrag kunnen vertonen. Talloze mensen maakten zich al onsterfelijk belachelijk door onzin uit te kramen net na een operatie terwijl er toevallig een camera op hen is gericht.

Het meisje in deze video was nog onder invloed van haar verdoving toen ze plots in tranen uitbarstte bij het zien van een aquarium. Toen haar vriendin haar vroeg waarom ze huilde, snikte Leila dat de vissen aan het verdrinken waren en dat ze moesten worden gered.

Haar vriendin probeert haar nog op andere gedachten te brengen door te zeggen dat vissen sowieso zwemmen, maar Leila is ervan overtuigd dat de arme dieren zullen sterven en wil hen kost was kost helpen. “We moeten hen redden”, snikt Leila in de video die intussen werd vereeuwigd op YouTube.