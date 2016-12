Ndidi: “Alles wat ik in de toekomst bereik, draag ik op aan Peter Maes”

Wilfred Ndidi was opgelucht dat hij KRC Genk met een zege tegen AA Gent een mooi afscheidscadeau kon geven. “Ik ben er zeker van dat Genk play-off 1 zal halen”, lachte de Nigeriaan. Vanaf januari mag hij zijn kunnen tonen in de Premier League bij Leicester. “Maar eerst nog een paar dagen vakantie in Dubai.”

In de 93ste minuut liet hij met een slimme pas de ingevallen Leandro Trossard het ruime sop kiezen. Het was de laatste baltoets van Wilfred Ndidi in de Luminus Arena. Twee minuten eerder scandeerden negentienduizend kelen de naam van de gouden Nigeriaan. Na het laatste fluitsignaal werd in de tribunes een spandoek ontvouwen. ‘Thank you for everything, Wilfred, we’ll never forget you.’

“Eresmurf” Wilfred Ndidi - net als zijn maats getooid met een blauwe kerstmuts - mocht in het Genkse sfeervak ook zijn kunsten als trommelaar demonstreren. Even later liet hij zich honderden selfies welgevallen.

“Mooie viering”, straalde Ndidi. “Het was best emotioneel om afscheid te nemen van die geweldige fans. Racing zal ik voor altijd in mijn hart dragen.”

Afscheidscadeau

Ndidi toonde zich vooral opgelucht dat hij Racing Genk nog een mooi afscheidscadeau kon schenken.

“Dit is een zeer belangrijke zege”, weet Wilfred Ndidi. “We komen nu een stukje dichter bij Gent. Het eerste kwartier moesten we nog aan Gent laten. Maar nadien kregen we tal van kansen. Aan de rust had de voorsprong zelfs groter kunnen zijn.”

Wilfred Ndidi was geschrokken van het ontslag van Peter Maes. Dat de Nigeriaanse slangenmens op anderhalf jaar compleet tot ontbolstering kwam, heeft hij in grote mate te danken aan de voorganger van Albert Stuivenberg.

“Deze belangrijke zege wil ik dan ook aan Peter Maes opdragen”, prevelde Ndidi. “Onder hem heb ik heel veel stappen gezet als voetballer. Ook voor mij was hij soms hard in zijn aanpak. En ook tegen mij schreeuwde hij regelmatig. Maar dat vond ik niet erg. Dat pushte mij om het nog beter te doen. Ik ga zijn instructies zeker missen. Ik hoop dat de nieuwe coach erin zal slagen om Genk toch naar play-off 1 te loodsen. Ik wens hem in ieder geval alle succes toe. Zelf ben ik ervan overtuigd dat Genk zijn weg naar play-off 1 nog zal vinden.”

Dubai

Vooraleer naar Leicester te trekken, mag Ndidi genieten van een aantal dagen vakantie. Een trip naar zijn familie in Nigeria zit er tijdens de eindejaarsfeesten niet in.

“Ik trek met m’n vriendin naar Dubai”, lachte Ndidi voor de laatste keer zijn vier sterrengebit bloot. In Engeland gaan ze een gentleman van zijn gehalte graag zien komen.