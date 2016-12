Website plakt affiches om “mensen te laten kennismaken met Jezus en de Bijbel”

Ham - Aan de op- en afrit van de E313 in Ham prijkt een opvallende affiche: Jezus zegt: “ik heb een doel met je leven…”. De affiche plakt – toeval of niet – over de aankondiging van de kerstfuif van KLJ Oostham en gaat uit van de website IkzoekGod.nl. Wie de affiche heeft aangeplakt, is niet bekend. “Maar het laat wel zien dat onze aanpak werkt,” zegt Hans Lemans van Agapé, de organisatie achter de website.

Toegegeven, hij heeft gelijk. Ook uw krant was benieuwd naar de website IkzoekGod.nl. In Nederland is evangelisatie via het internet geen nieuw fenomeen. Wat in 2005 begon met de twee websites IkzoekGod.nl ...