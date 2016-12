Dierickx ontslagen bij KFC Diest op kerstavond

Eddy Dierickx is niet langer hoofdcoach van KFC Diest. De ex-STVV-speler kreeg op kerstavond te horen dat hij ontslagen werd. “Een zeer ongelukkige timing, maar we wilden niet dat Eddy het nieuws via een omweg te horen zou krijgen”, klinkt het op de website van Diest.

Dierickx promoveerde twee keer met Diest, er wordt hem nu een functie aangeboden in de jeugdwerken en/of scouting. Diest staat momenteel twaalfde in de derde amateurliga. Gisteravond, 27/12, na de vriendenwedstrijd tussen F.C. Landen en K.F.C. Diest is de nieuwe T1, de 49-jarige Peter Mommaert, voorgesteld aan het voltallige Bestuur en de volledige spelerskern. Peter zal vanaf 29/12 de ploeg leiden.