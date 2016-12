Kanye West wil dan toch geen president worden

Nadat hij in het verleden al ettelijke keren had aangegeven dat hij in 2024 president van de VS wou worden, zou Kanye West naar verluidt nu van dat idee afgestapt zijn. Zijn gezondheid zou hem te veel parten spelen.

De Britse tabloidkrant The Daily Star heeft een bron te pakken gekregen die zegt dat Kanye West dan toch Donald Trump niet wil opvolgen als de president van de VS. Nochtans had hij na een bezoek aan de Trump Tower nog een tweet de wereld ingestuurd waaruit bleek dat hij nog steeds ambities had voor 2024.

Volgens de insider zou het presidentschap te veel van zijn gezondheid vergen. Hij is bang dat de lange werkdagen, het vele reizen en de lastige verkiezingscampagne finaal hun tol zouden eisen. Een prijs die hij niet van plan is te betalen, zeker niet na zijn recente zenuwinzinking en ziekenhuisopname.