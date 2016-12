Officieel: AA Gent haalt met Lovre Kalinic duurste doelman in België

Het is officieel: AA Gent heeft met de imposante Kroatische doelman Lovre Kalinic een nieuwe doelman voor 3,1 miljoen euro binnengehaald. Daarmee wordt hij de duurste inkomende transfer voor Gent en de duurste doelman ooit in België. Ook Anderlecht was geïnteresseerd maar haakte af.

Dinsdag was de imposante Kroatische doelman Lovre Kalinic al een opmerkelijke gast bij AA Gent in de Genkse eretribune. De transfer werd nadien helemaal afgerond. “Lovre Kalinic heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij KAA Gent”, liet de club vanochtend weten.

De 26-jarige Kroatische doelman komt over van Hajduk Split, waar hij vanuit de jeugdreeksen doorstroomde naar het eerste elftal. Hij is ook Kroatisch international en maakte afgelopen zomer nog deel uit van de selectie voor het EK in Frankrijk. Kalinic ondertekende een contract tot eind juni 2021.

De meer dan 2 meter grote doelman behaalde vorig seizoen maar liefst 19 clean sheets in 31 wedstrijden. Hij vestigde zelfs een record in de Kroatische competitie door tussen half augustus en half oktober 2015 in acht wedstrijden geen enkel doelpunt te slikken, goed voor maar liefst 775 minuten zonder tegentreffer. Sinds dit jaar werd hij ook gepromoveerd tot kapitein van de ploeg.

Door zijn sterke prestaties werd hij ook opgeroepen voor de Kroatische nationale ploeg, nadat hij ook al deel uitmaakte van de nationale jeugdselecties. Op het EK in Frankrijk stootte hij met Kroatië nog door naar de achtste finales, waar ze uitgeschakeld werden door Portugal, de latere winnaar. Kalinic was op het EK tweede doelman achter Danijel Subasic, doelman van AS Monaco.

Bij AA Gent moet hij voor zekerheid in doel zorgen, nadat Jacob Rinne, Yannick Thoelen en Brian Vandenbussche het vertrek van Matz Sels afgelopen zomer naar Newcastle niet konden opvangen.

Iraanse aanvaller?

Bij Gent valt ook de naam van Karim Ansarifard, een 26-jarige Iraanse aanvaller die uitkomt voor het Griekse Panionios. Hij zou zijn aangeboden bij de Buffalo’s. Ansarifard mag van Panionios naar Olympiakos, maar die club onderhandelt met meerdere spitsen. Mocht dat niets worden, zou Gent een optie kunnen worden.