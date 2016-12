Manager Maes: “Dat Peter zelf zou vertrekken? Een leugen van Janssens”

Patrick Janssens bevestigde gisteren dat al sinds de nederlagen in Oostende (27 november) en thuis tegen Lokeren (4 december) werd ‘gesproken’ met Stuivenberg als mogelijk opvolger van Peter Maes. “Die gesprekken kwamen in een stroomversnelling terecht nadat de manager van Maes had aangegeven dat hij op het einde van het seizoen zou vertrekken. Of misschien wel eerder.”

Maes zelf wilde niet reageren, maar verwees naar zijn makelaar Dejan Veljkovic. En die was categoriek: “Er is geen sprake van dat ik zou hebben aangegeven dat Peter wilde vertrekken. Ik heb de bestuursleden van Genk wel nog gezien tijdens Genk-Standard (op 18 december, nvdr.), maar ook toen is daar niets over gezegd. Het is niet waar wat Janssens zegt. Dat heb ik ook voorzitter Houben laten weten en die bevestigde dat. Janssens zoekt een excuus om het ontslag van Peter te rechtvaardigen.”

Volgens sommige bronnen werd al een maand geleden een overeenkomst bereikt met Stuivenberg en wilde Genk niet het risico nemen dat Maes gisteravond won van AA Gent. Daardoor zouden de kansen op Play-off 1 weer gestegen zijn met nog een inhaalmatch tegen Waasland-Beveren voor de boeg.