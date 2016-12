Stoelendans bij Open VLD Limburg in 2018?

Hasselt - Heeft de lijstvorming van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, ook gevolgen voor de Limburgers? Staatssecretaris Philip De Backer zou niet veel zin hebben om in Antwerpen de lijst te trekken en zou zelfs heimwee hebben naar Europa, zo wordt er gespind. Maar zou Europa Patrick Dewael misschien ook wel kunnen interesseren? En wat dan met Hilde Vautmans? “Allemaal onzin”, klinkt het in de entourage van Dewael.

Eens de stoelendans in Antwerpen is ingezet, zou dit gevolgen kunnen hebben tot in Limburg. Volgens ingewijden heeft De Backer niet veel zin om zich in de gemeenteraadsverkiezingen van Antwerpen te gooien. Zijn tegenstanders zijn dan ook niet de minsten. Hij zou er dan moeten opboksen tegen Bart De Wever (N-VA) en Kris Peeters (CD&V). Vraag is of hij veel keuze heeft om hiervoor te bedanken. “Want hij mag dan al erg slim zijn, hij moet ook stemmen halen, zoals iedereen”, vinden andere Open Vld’ers. Maar als De Backer de kelk aan zich laat voorbij gaan en opnieuw naar Europa wil, dan kan dit ook gevolgen hebben voor andere provincies. Zo zou volgens sommigen immers ook Patrick Dewael in Europa geïnteresseerd zijn.

Al wordt dit in zijn omgeving afgedaan als klinklare nonsens. Ook andere partijgenoten vragen zich af waarom Dewael naar Europa zou vertrekken, aangezien iedereen vindt dat hij goed werk levert als fractieleider in de Kamer en als voorzitter van de onderzoekscommissie over de terreuraanslagen. Zolang Guy Verhofstadt in Europa blijft, is er ook niet meteen plaats voor Dewael. In het Europees Parlement zit trouwens ook Hilde Vautmans uit Sint-Truiden en die is volgens de website mepranking.eu de actiefste van alle Vlaamse Europese parlementsleden. Twee Limburgers op één lijst zal sowieso niet lukken.

Bovendien is er - als Verhofstadt opnieuw de lijst trekt - na hem een vrouw nodig. De derde plaats op de Europese lijst was vorige keer een strijdplaats, die Open Vld ’s nachts nog binnenhaalde. Maar dat kan deze keer dus anders uitdraaien. Tenzij Verhofstadt Europees commissaris zou worden, dan is er weer opnieuw van alles mogelijk.

Grondwettelijk Hof

Een andere carrièrewending voor Dewael zou het Grondwettelijk Hof kunnen zijn. Daarvan zijn de helft van de rechters namelijk politici, Open Vld heeft daar nu al met Etienne De Groot het voorzitterschap van de Nederlandstalige taalgroep, hij blijft aan tot begin 2018.