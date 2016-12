“Hopen geld opdoen aan hopen kleren is aanvaard, maar als je veel geld opdoet aan één stuk, moet je daar uitleg bij geven”

Vroeger was de eerste soldendag de belangrijkste dag van het jaar. Maandenlang zaten hele groepen tieners - én de mama’s - zich voor te bereiden op De Grote Jacht. Het was dan lang hopen dat dat ene ongelooflijk mooie stuk er nog zou zijn in je maat. Want een broek kostte begin jaren ‘80 nog minstens een tiende van een maandloon. Dat kon je alleen betalen als je én je centen voor Kerstmis én die voor je verjaardag samen had gespaard. Veel keuze was er in Hasselt trouwens niet: je had C&A en de dure boetieks, niets er tussen. Op perfecte pasvormen hoefde je niet te hopen. De stretch was namelijk nog niet uitgevonden. Een jeans flodderde altijd. Kleerkasten hadden maar twee deuren en dressings bestonden alleen in Dallas. Kleren kocht je nog per stuk en niet in stapels.

Vandaag komen heel wat dames voor die eerste soldendag hun bed niet meer uit. Want er is continu wel één of andere actie: omdat het seizoen halfweg is, omdat het braderie is, omdat er nog stock is. Bovendien bestaat er nu ook zoiets als Maasmechelen Village waar je altijd korting krijgt.

De regering is de soldenwet aan het analyseren en minister van Middenstand Willy Borsus wil van u en van mij weten hoe die er moet uitzien. In Nederland hebben ze al die regeltjes al lang los gelaten. Solden mogen altijd en overal. Tot grote stress van de handelaars. Want zodra de eerste begint, voelt de rest zich verplicht om te volgen. Dus heb je er al winterkoopjes in oktober.

In Hasselt kon je gisteren al overal korting krijgen, een week te vroeg dus. Maar toch zag je de mensen nog niet rondzeulen met veel zakken. De kortingen zijn namelijk nog voorzichtig en iedereen hoopt natuurlijk op betere prijzen. Dus wordt er volop rondgeneusd, maar nog niet veel afgerekend. In afwachting doet prijzenbreker Primark gouden zaken, toch als we voortgaan op de zakjesparade in de Hasseltse straten. Het moet niet goed zijn, als het maar veel is. Hopen geld opdoen aan hopen kleren is helemaal aanvaard, maar als je veel geld opdoet aan één degelijk stuk, moet je daar wel altijd en overal uitleg bij geven. Daarom ook dat de solden niet meer zijn wat ze waren. Je kan morgen toch nog altijd een jeans kopen voor 15 euro, zonder korting. Dus waarom maanden jagen?

Ons dorp is intussen de wereld geworden, het heeft totaal geen zin om hier nog veel regeltjes in te voeren die er een paar kilometer verderop niet meer zijn. In de praktijk zijn de solden nu ook al erg gespreid in de tijd. Kijk maar eens naar onze webshops, de knop ‘sale’ staat echt wel op elke site. Je kan er altijd wel iets - maar zeker niet alles - in de solden vinden. Dat betekent dat soldenjagers het hele jaar door rondneuzen en dat ze - ondanks hun voornemens - toch ook nog vaak naar huis gaan met de nieuwste collectie in plaats van de vorige waar ze dan wel de volle pot voor betalen. Nu of nooit? Dat gevoel komt toch niet meer terug.