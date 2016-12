Man houdt buggy met twee kindjes tegen die van de trappen rolt

Een onbekende man heeft in hartje Gent twee kindjes van een gewisse dood gered. Een buggy met een tweeling in glipte tijdens het afdalen van de trappen aan de Korenlei uit de handen van de mama en rolde de trappen af. Een man die toevallig passeerde kon de buggy nog net op tijd vastgrijpen voor hij naar beneden stortte.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een echt kerstverhaal, maar dan met enkele dagen vertraging. Twee studenten journalistiek die een reportage aan maken waren als opdracht voor hun studies, zagen het allemaal gebeuren en konden het ook filmen. Ze ontkennen aan onze redactie dat ze iets in scène hebben gezet en beweren dat ze toevallig op het juiste moment op de juiste plaats stonden om het voorval te filmen.

“Een vrouw bleek met haar buggy de trappen af te willen dalen, maar de kinderwagen met daarin een tweeling, glipte om een of andere reden uit haar handen. Mogelijk was ze afgeleid omdat ze aan het telefoneren was terwijl ze wandelde”, zegt student Stef Veldeman.

“We hoorden een gil en draaiden de camera. Gelukkig kwam een man de trappen op die de buggy kon tegenhouden”, zeggen de studenten die de vrouw nadien vroegen om haar te mogen filmen. Maar dat zag ze niet zitten. “Ze was te beschaamd”, zegt Veldeman.