Ontsnapt aan de dood: Vliegtuigje met Belgisch koppel crasht op strand van Tenerife

Op het strand van Las Teresitas in Santa Cruz (Tenerife) is dinsdagmiddag een klein vliegtuigje met een Frans-Belgisch koppel en een 14-jarige tiener neergestort. De inzittenden raakten gewond maar overleefden als bij wonder de crash.

Het was mooi weer en het strand zat behoorlijk vol toen rond het middaguur een klein wit vliegtuigje de aandacht trok van de strandgasten en de zwemmers. “We dachten even aan een terroristische aanslag omdat het zo laag vloog en recht op ons af kwam”, zegt Jacob, een Britse toerist in de Spaanse media. “Het leek alsof de piloot het toestel niet onder controle had, zo hard wiebelde het.”

Mogelijk was de piloot van het toestel, een Velocity 173RG met kenteken PH-FUT op de vleugels, van plan om een noodlanding te maken op het strand. Maar de vleugel raakte het zand en het vliegtuigje sloeg over de kop. Twee strandtoeristen raakten daarbij gewond.

Foto: efe

De hulpdiensten haalden drie inzittenden uit het gecrashte vliegtuig. Een Frans-Belgisch echtpaar en een tiener van 14 jaar. Ze raakten gewond maar verkeren niet in levensgevaar.

Volgens José Manuel Bermudez, burgemeester van het kustplaatsje, danken ze hun leven aan de koelbloedigheid ende ervaring van de piloot die tot op het laatste moment geprobeerd heeft om het toestel veilig aan de grond te zetten.

De Spaanse politie kon de inzittenden intussen verhoren. Ze waren met hun vliegtuigje opgestegen in Los Rodeos en waren onderweg naar Marokko. Maar boven zee kregen ze af te rekenen met technische problemen.

Over hun identiteiten is voorlopig niets bekend.