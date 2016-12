Verjaardagsfeestje meisje (15) loopt uit de hand en lokt duizenden mensen

Het zal je maar overkomen: je wordt 15 jaar, geeft een verjaardagsfeestje en duizenden mensen komen langs. Dat is wat een Mexicaans meisje meemaakte op haar feestje voor haar vijftiende verjaardag. Het feestje liep compleet uit de hand en er viel een dode. Dat melden Mexicaanse media.

De vader van de 15-jarige Rubí Ibarra García plaatste begin december een video op Facebook waarin hij mensen uitnodigde voor het verjaardagsfeestje van zijn dochter. De 66-jarige man vergat echter om het evenement als “privé” aan te duiden. Volgens diverse media lieten meer dan 1 miljoen mensen via sociale media weten dat ze aanwezig zouden zijn op het feestje.

Het feestje vond maandag plaats in het Mexicaanse stadje La Joya, 400 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad. “Gelukkig kwamen er geen 1 miljoen mensen opdagen”, zei de vader bij aanvang van het feest, maar uiteindelijk waren er toch enkele duizenden feestvierders aanwezig. Op diverse foto’s in lokale media is te zien dat het feestvarken de festiviteiten eerder gelaten aanschouwt.

Er waren tientallen tentjes en talloze tafels met drank en eten. Maar het evenement verliep niet rimpeloos: bij de paardenrace die georganiseerd werd ter gelegenheid van het feestje vertrappelde een paard twee mensen. Een 66-jarige man overleed aan zijn verwondingen, een vrouw liep een beenbreuk op.

De 15de verjaardag van een meisje is in Latijns-Amerika een speciale gelegenheid. Het betekent de overgang van meisje naar vrouw en dat wordt daar uitbundig gevierd.