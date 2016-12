Politie op zoek naar baasje dat zijn hond achterliet na aanrijding

Zijn baasje was hem aan het uitlaten toen deze hond plots aangereden werd door een auto. In plaats van het dier zo snel mogelijk naar de dierenarts te brengen, vluchtte zijn eigenaar weg. Vermoedelijk omdat hij de schade aan de auto niet wilde betalen.

Bij de aanrijding in het Nederlandse Vlaardingen werd de auto beschadigd, maar toen de bestuurder de verzekeringspapieren wilde invullen, meldde het baasje dat die thuis lagen. Hij zou ze snel even gaan halen, maar werd niet meer teruggezien.

De chauffeur bracht de erg bange pup dan maar naar de politie. Het dier had gelukkig enkel wat schrammen opgelopen, maar was wel danig geschrokken. Het dier wordt nu opgevangen door Dierentehuis Nieuwe Waterweg Vlaardingen. De politie en de dierenbescherming zijn nu samen op zoek naar het baasje dat zijn trouwe viervoeter in de steek liet.

Ook de dierenopvang laat weten op zoek te zijn naar de eigenaar. “We zullen alle informatie doorgeven aan de politie, want weglopen bij een ongeval en dan ook nog je hond achterlaten is natuurlijk niet oké. Daarnaast hebben we nog een rekening van de dierenarts liggen voor de eigenaar.”