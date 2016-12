Beringenaar vindt plots "vals gebit zonder verdere persoon" in tuin

Beringen - Chris Van Geel uit Beverlo keek onlangs raar op toen hij aan het werk was in zijn tuin. Op een hoge stapel paletten lag plots een vals gebit. "Mijn vriendin zei tegen mij: 'wat is dat nu'. Ik draaide mij om en daar lag een vals gebit zonder verdere persoon mij aan te staren. Dat was echt wel verschieten", vertelt Chris.

Hoe het gebit op de 2 meter hoge stapel paletten terecht kwam, weet Chris niet. "Onze hele tuin is afgesloten met een omheining van 1,80 meter. En er loopt een rottweiler rond. Misschien was het een inbreker die uit schrik is gaan lopen en zijn gebit is vergeten, maar meer waarschijnlijk lijkt me toch dat een vogel het er heeft neergelegd", aldus de Beringenaar.

Hoewel Chris het gebit al een tijdje terug vond, ligt het nog steeds op dezelfde plek. "Totdat de eigenaar dat komt halen, laat ik het liggen", klinkt het stellig.