Supermodellen uit iconische ‘Freedom’-clip eren George Michael

De betreurde popster George Michael (53) schreef in 1990 geschiedenis omdat hij de vijf supermodellen van het moment kon strikken voor zijn ‘Freedom’-videoclip. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington en Cindy Crawford eren de muzikant nu via hun Instagrampagina.

De videoclips van George Michael waren allemaal erg sexy, maar de Britse zanger tilde sensualiteit naar een wel heel hoog niveau in zijn inmiddels iconische ‘Freedom’-clip uit 1990. Die was een ode aan de vijf supermodellen die modefotograaf Peter Lindbergh in januari van dat jaar kiekte voor de Britse Vogue.



In die tijd was het niet ongewoon dat topmodellen een extraatje verdienden door op te duiken in een videoclip en de rol vertolkten van een femme fatale, die het hoofd van de zanger op hol deed slaan. Het was de eerste keer dat modellen gewoon werden gevraagd om een nummer te lipsyncen en alleen in beeld kwamen. De vijf eren Michael nu via Instagram.



"Het is een trieste Kerstmis zonder jou. Bedankt voor je muziek en je open geest", schreef Christy Turlington.

Er zal nooit een even iconische stem zijn als de jouwe. Mijn eerste slow met een jongen was op een van jouw nummers", schrijft Naomi Campbell bij een foto met de zanger.

"Ik ben vereerd dat ik deel mocht uitmaken van Geroge Michael zijn 'Freedom'-clip. Zijn moedigheid heeft ons allemaal geïnspireerd", liet Cindy Crawford weten op haar Instagrampagina bij een filmpje.

"Mijn hart is meer dan gebroken en ik ben volledig van slag door dit zoveelste, tragische verlies", schrijft Linda Evangilista. "Rust in vrede, mijn liefste Georgy."

Vaarwel liefste George. Bedankt voor je stem, talent en omdat je een groot deel was van mijn jeugd", staat er te lezen op het profiel van Tatjana Patitz.