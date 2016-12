Hartverwarmende middernachtmis in Tervant

Tervant

Beringen - De warmste week werd met de middernachtmis in de kerk van Tervant verdergezet, een mooie warme viering en de omhaling voor Open Hart Paal.

Om middernacht opende het Sint-Ceciliakoor Tervant de middernachtmis, scouts brachten lichtjes aan en zetten deze naast de stal. Je voelde de warmte, zeker toen de jongste van de scouts het kindeke in de kribbe legde. De omhaling was dit jaar ten voordele van Open Hart Paal, ook wat warmte voor de mensen die het hier bij ons nodig hebben. Laten we deze warmste week verder zetten: Geen haat of wraakgevoelens, vertrouwen ipv wantrouwen, leer je buren kennen zelfs al zijn ze anders van kleur, godsdienst, gewoonte maar ook je ‘gewone’ buren. Na de viering werd iedereen nog, achter in de kerk, uitgenodigd om samen ondanks het nachtelijke uur nog wat na te genieten. Met een beker glühwein of warme chocomelk kon men elkander een zalige Kerstmis toewensen om dan met een warm gevoel huiswaarts te gaan.