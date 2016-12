Trump-medewerker wenst dat “Obama sterft en Michelle Obama naar gorillagrot in Zimbabwe trekt”

In de Verenigde Staten is er heel wat controverse ontstaan over een aantal uitspraken van de vice-voorzitter van het campagneteam van Donald Trump in New York. Zo zei Carl Paladino in een interview onder andere dat hij hoopt dat president Obama in 2017 sterft.

Paladino deed de uitspraken vorige week in het gratis magazine Artvoice. Reporters vroegen hem wat hij het liefst wilde zien gebeuren in het nieuwe jaar. Daarop antwoordde de vice-voorzitter dat hij hoopt dat huidig president Obama de gekkekoeienziekte krijgt , ‘nadat hij betrapt wordt op een verhouding met een koe’. “Hij sterft nog voor zijn proces en wordt begraven in een weide naast Witte Huis-adviseur Valerie Jarret die enkele weken voor Obama om het leven komt nadat ze veroordeeld wordt voor verraad, nadat een jihadistische medegevangene haar per ongeluk aanziet voor een goed mens en haar daarop onthoofdt.”

En daar stopt het niet bij. Paladino beledigt ook first lady Michelle Obama. “Ik zou graag hebben dat Michelle Obama weer een man wordt en dat ze wordt vrijgelaten in de brousse van Zimbabwe, waar ze een comfortabel leven leidt in een grot met Maxie de gorilla”, zo antwoordde Paladino op de vraag wat hij in 2017 het liefst wil zien verdwijnen.

Paladino Foto: AFP

Het was niet de eerste keer dat Paladino beledigend, kritisch of onjuist uit de hoek komt wat de Obama’s betreft. Zo zei hij in augustus al dat president Obama een moslim is, iets wat niet klopt.

“Absoluut verwerpelijk”

Het campagneteam van toekomstig president Donald Trump neemt intussen afstand van de uitspraken van de vice-voorzitter van het New Yorkse campagneteam. “De uitspraken van Paladino zijn absoluut verwerpelijk”, aldus woordvoerster Jessica Ditto in de Amerikaanse krant The Huffington Post. “voor dit soort uitspraken is geen plaats in ons discours.”

“Niet de mening van echte New Yorkers”

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, noemt de uitspraken van Paladino ‘verwerpelijk en schokkend’. “Zijn woorden zijn geen reflectie van de gevoelens of meningen van een echte New Yorker.” Cuomo voegt er nog aan toe dat de uitspraken van Paladino racistisch zijn.

Dat ontkent Paladino zelf. Volgens hem hebben zijn uitspraken niks te maken met racisme, maar zijn ze een weergave van een politieke beweging in de middenklasse. Hij deed de uitspraken omdat “Obama de ergste president in de Amerikaanse geschiedenis is” en omwille van de aanpak van de VS in Aleppo in Syrië.

Paladino zelf heeft geen spijt van de uitspraken. “Ze vroegen me wat ik wilde, en ik heb daarop geantwoord. Ik ben niet politiek correct.”