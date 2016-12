Eerste artikels van nieuwe Turkse grondwet goedgekeurd, tegenstanders bang voor dictatuur

Ondanks hevig protest van de oppositie heeft de grondwetscommissie van het Turkse parlement de eerste artikels van de geplande grondwetshervorming goedgekeurd, dat een presidentieel systeem invoert. De eerste twee van in totaal 21 artikels werden na een zitting van meer dan 15 uur in de nacht van maandag op dinsdag goedgekeurd, meldt het staatsagentschap Anadolu. Het aantal parlementsleden zal onder meer opgetrokken worden van 550 tot 600.

Op initiatief van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan wil de regeringspartij AKP een presidentieel systeem invoeren. Ze krijgt steun van de ultranationalistische MHP. Nadat de grondwetscommissie de voorstellen heeft goedgekeurd, zal het parlement zich over de hervorming moeten uitspreken. Voor het referendum dat Erdogan wil, zijn 330 stemmen op 550 nodig. De islamitisch-conservatieve AKP en de kleinste oppositiepartij MHP hebben daarvoor een ruime meerderheid.

De twee andere oppositiepartijen, de centrumlinkse CHP en de pro-Koerdische HDP, zijn fel tegen de hervorming. Zij vrezen voor een dictatuur in Turkije. In elk geval zullen de veranderingen Erdogan duidelijk meer macht geven, ten koste van het parlement. De regering wil al in het voorjaar een referendum organiseren.