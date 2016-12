Trump: “Verenigde Naties zijn slechts een clubje”

“De Verenigde Naties hebben zo’n groot potentieel, maar momenteel zijn ze niet meer dan een clubje waar mensen elkaar ontmoeten, wat praten en zich amuseren. Zo treurig!” schreef Trump maandag op Twitter.

De Veiligheidsraad eiste vrijdag in een resolutie dat Israël zou stoppen met het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever en van Oost-Jeruzalem. Voor een keer gebruikten de Verenigde Staten hun vetorecht niet en zetten ze zo de deur open voor het besluit.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!