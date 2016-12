Jongeren steken dakloze in brand: verdachten melden zich bij politie

De zeven jongens die in de nacht van 24 op 25 december een slapende dakloze in brand staken in een metrostation in Berlijn, hebben zich dinsdag bij de politie gemeld.

De 37-jarige dakloze man werd brutaal in brand gestoken terwijl hij lag te slapen in het metrostation Schönleinstraße. Dankzij de tussenkomst van voorbijgangers en een metrobestuurder kon erger worden voorkomen. De man raakte lichtgewond, toch tilt de politie zwaar aan de feiten. “De daden van de jongeren worden beschouwd als poging tot moord”, liet de woordvoerder van de Berlijnse politie weten.

Om de daders op te sporen werden beelden van de bewakingscamera’s in de metro verspreid waarop de zeven jongeren duidelijk herkenbaar waren. Dinsdagochtend hebben de zeven verdachten zich bij de politie gemeld, zo meldt de krant Berliner Zeitung.

Privacy

Er heerste eerst onduidelijkheid of de bewakingsbeelden wel zomaar verspreid mochten worden. Het gerecht beslist namelijk of dergelijke foto’s enkel gebruikt mogen worden voor het onderzoek of ook publiekelijk gedeeld mogen worden. Dat in verband met het recht op privacy. Het kan vier tot vijf weken duren voor dergelijke beelden vrijgegeven mogen worden. In dit geval kon het echter al na 36 uur.