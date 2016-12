George Michael dood in bed gevonden door partner

Fadi Fawaz heeft naar eigen zeggen zijn partner George Michael dood in bed gevonden. Dat maakte de haarstylist zelf bekend via Twitter. "Ik zal nooit stoppen met je te missen", klinkt het nog.

Hoewel volop werd gespeculeerd dat George Michael zich dit jaar terug met zijn oude liefde Kenny Goss zou hebben herenigd, blijkt uit de tweet van Fadi Fawaz dat hij nog steeds samen was met de zanger. Over hun relatie is maar weinig bekend, want George Michael hield zijn partners liever weg uit de schijnwerpers en de twee werden maar enkele keren samen in de openbaarheid gespot. Toch zou de relatie naar verluidt al enkele jaren duren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Fadi Fawaz momenteel een gebroken man is. Naar eigen zeggen was hij het zelfs die zijn geliefde dood in bed heeft teruggevonden. "Het is een kerst die ik nooit zal vergeten want het eerste wat 's morgens gebeurde is dat ik mijn partner vredevol dood heb teruggevonden in bed. Ik zal nooit stoppen met je te missen", klinkt het in een tweet die hij de wereld instuurde.

De manager van George Michael heeft ondertussen bekendgemaakt dat hij op een natuurlijke wijze aan hartfalen zou zijn gestorven, al moet de officiële doodsoorzaak nog openbaar gemaakt worden.