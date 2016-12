“Op een dun wit lint naar beneden skiën”

Voor het derde jaar op rij draaien de sneeuwkanonnen in de Alpen noodgedwongen overuren tijdens de kerstvakantie. “Onder de 1.600 meter ligt er in verschillende gebieden geen vlokje natuursneeuw, je skiet er op een wit lint naar beneden”, zegt weerman Roel van den Bekerom van de gespecialiseerde website wintersporters.be. Intussen blijken steeds meer skiliefhebbers de kerstvakantie in te ruilen voor de meer sneeuwzekere krokus- en paasvakantie.