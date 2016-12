Onderzoek naar verdachte brand aan bestelwagen

Voeren - In de Voerengraaf in Moelingen is tijdens het kerstweekend een bestelwagen uitgebrand. Die stond vlakbij een huis. Even werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan naar het huis. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van de brand.

De bewoners waren niet thuis toen het vuur met Kerstmis rond middernacht woedde. Een voorbijrijdende bestuurder verwittigde de brandweer. Die kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het huis.

De brand is ontstaan aan het wiel van de auto. Omdat dit toch verdacht leek, is een onderzoek gestart. Nagegaan wordt of de banden van de auto zijn aangestoken. Het gerechtelijk laboratorium heeft vaststellingen gedaan en ook een branddetectiehond is ingeschakeld.

Vrijdag werd al vandalisme gemeld in ’s-Gravenvoeren. Een aantal autobanden van geparkeerde voertuigen in het Onderdorp en in de buurt van de Winandustraat werd stukgestoken. Ook hier stelde de politie proces-verbaal op.